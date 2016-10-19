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    Луческу: «Честно скажу, не слышал про «Дандолк» до жеребьевки»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о «Дандолке», с которым его команда встретится в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    «Дандолк» не зря так успешно выступает в Европе – это команда не просто умеющая бороться, но и достаточно хорошо организованная. Они обыграли исландского и белорусского чемпионов, на равных играли с чемпионом Польши. Все это говорит об их силе. Они умеют действовать комбинационно, они не чисто британская команда. И в еврокубках они играют не совсем так, как в чемпионате.

    Слышал ли я о «Дандолке» до жеребьевки Лиги Европы? Честно скажу, что не слышал. Мы не надеемся на легкие победы, но, конечно, рассчитываем выиграть. Что касается позиции вратаря, то решение приму завтра утром», – сказал Луческу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2016 21:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +642

      somn 20 октября 2016, 08:00

      Зенит должен штук пять вколотить Дандолку. Если конечно будет играть, а не ходить пешком.

      0
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 19 октября 2016, 21:51

      Интересно, а "Дандолк" про "Зенит" слышал?

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 19 октября 2016, 21:43

      Взздрючь команду так, что-бы и намёка на расслабленность не было!
      Только победа!

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