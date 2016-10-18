Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Группа Агроком» направила в «Ростов» документы о прекращении сотрудничества

    Генеральный директор «Группы Агроком» Сергей Сапотницкий заявил, что компания отправила в «Ростов» документацию, согласно которой прекращено сотрудничество. Ранее глава компании Иван Саввиди сообщил, что больше не намерен сотрудничать с ростовским клубом, однако окончательное решение будет принято на совете директоров.

    «Мы приняли непростое, но абсолютно обоснованное решение. На протяжении длительного времени мы наблюдали за тем, что происходит в клубе, помогали ему и с позиций спонсора, и как партнер, который мог найти выход из, казалось бы, неразрешимых ситуаций. Но последние события показывают, что несмотря на все предпринимаемые действия, проблемы в клубе усугубляются; в первую очередь это касается финансовой дисциплины. Мы, как компания, в которой работает около 20 тысяч человек, не можем и не хотим разделять ответственность за то, что там происходит», – заявил Сапотницский.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2016 14:47
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 18 октября 2016, 23:09

      не очень хорошая новость для Ростова .... жаль , если потеряют спонсора ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 18 октября 2016, 16:51

      Ну вот свершилось чудо "Агроком" ушёл от ФК Ростов в небытие и пришёл новый спонсор - грозный "КОСТОЛОМ" !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 18 октября 2016, 16:41

      Наконец-то! А то я думал это уже не свершится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 18 октября 2016, 16:40

      опять ? как они уже достали ... То Саввиди каждый день ныл что больше спонсировать не будет, теперь другое руководство начало.


      Вы лучше бы объяснили какого хрена у вас в Агрокоме продаются билеты на ЛЧ в обход кассам?

      Вот это соглашение разорвите - лицемерные сволочи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      Ник17 18 октября 2016, 16:25

      вы все деби...лы которые не знают ситуации изнутри. это самая лучшая новость последних месяцев, не считая, что бердыев в помойник красно-белый не пошел.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 октября 2016, 16:12

      Ростов обойдется и без Агрокома, деньги есть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3243

      Опорник84 18 октября 2016, 15:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Видно и Ростов ждет участь Кубани! Растащили что только могли! Одна надежда если в лиге чемпионов смогут что-то заработать!

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3243

      Опорник84 > карасевщина 18 октября 2016, 18:46

      А при чем здесь рука кремля, там местные все умыкнули!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 18 октября 2016, 15:01

      Да ужжжж...
      Комбайнерам не повезло...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11