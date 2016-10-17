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    Карпин: «Не был бы доволен, если бы «Спартак» играл в такой футбол под моим руководством»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин оценил уровень игры московской команды в нынешнем сезоне.

    «Был бы я доволен, если бы в такой футбол играл мой «Спартак»? А в какой такой? Если речь о том, что в матче с «Ростовом» у «Спартака» практически не было моментов, даже когда команда играла в большинстве, то, наверное, нет, не был бы доволен. Никто, наверное, не был бы доволен, если бы его команда не создавала моменты.

    Если команда создает моменты, но не реализует, то это другое дело, такое бывает, в конце концов эти моменты реализуются. Хорошо, что «Спартак» выиграл, но напрягает то, как он выиграл именно эту игру, когда Нобоа на последних минутах простил соперника», – заявил Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2016 01:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 17 октября 2016, 13:19

      У каждого свой подход к команде. Так что каков вопрос таков ответ. Моменты были, но немного. Победу вымучили. Не было бы удалений у соперника может по другому бы игра сложилась. Без Промеса моментов намного меньше стало. Второго игрока такого уровня в команде нет вряд ли скоро будет. А Нобоа и правда простил, но везёт же Спартаку и Ребров не зря штанги целует.

      1
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 17 октября 2016, 11:46

      Не было моментов? Мы наверное разные игры спотрели. Да мне тоже не понравилась осторожность и нерешительность после забитого гола. Но моменты Спартак создаёт в каждой игре, чего кстати при Карпине не было. Тогда хорошие игры чередовались с простым катанием мяча. А сейчас в каждой игре видна нацеленность на ворота. Даже в проигранных играх. В Хабаровске может в меньшей степени, а вот с Уфой и особенно Зенитом моментов было достаточно. По прежнему плохо с реализацией это да.

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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 17 октября 2016, 09:35

      Снова минусуйте, но при Каррере Спартаку чемпионом не стать. Ну не видит он игру целиком. Только локальные эпизоды. Да, он может наладить игру на каком-то участке поля, но ..........

      0
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      Рейтинг: +3243

      Опорник84 17 октября 2016, 07:56

      Карпин был отличным футболистом! Но как тренер он не состоялся и наверное уже не состоится!

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      Рейтинг: +76

      takca 17 октября 2016, 05:14

      Вот поэтому ты и занимаешься пиздабольством а не тренируешь команды.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 октября 2016, 01:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Валера, твоё время прошло у руля Спартака, спасибо тебе за то что дал, клубу. Но, сейчас если не можешь ничего дать клубу, так не п.зди и не мешай другим чего-либо достичь с ним же. Чемпионства ты с ним не взял, 3 серебра по-моему было, 1 раз просто безвольно слил чемпионат, когда нужно было просто брать свои очки, поэтому хорош п.здеть, лучше помог бы чем-нибудь, а не пустозвонством...

      -11
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > ivanthebest 17 октября 2016, 02:49

      Это его работа как бы.

      -1
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      Рейтинг: +550

      Жентус > ivanthebest 17 октября 2016, 03:30

      Такое чувство он сейчас чемпионом станет, при Валере хоть вице был, а сейчас, с такой игрой, максимум за 4 место поборются. Еще весь чемпионат впереди, Спартак еще свои поражения наверстает, это же Спартак.

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Тraumtanzеr 17 октября 2016, 04:33

      По-моему эксперт на матч-тв, подразумевает комментирование футбольных матчей и дел в разных командах, а не конкретный засёр своего бывшего клуба при каждом удобном поводе

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