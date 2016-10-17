Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ярмоленко: «Следующая ошибка поставит крест на чемпионстве киевского «Динамо»

    Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко после ничьей с «Черноморцем» (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Украины рассказал о шансах команды на золотые медали в нынешнем сезоне.

    – Потеря «Шахтером» очков как-то повлияла на игроков «Динамо»?

    – Наверное, повлияло, потому что мы вышли какими-то расслабленными. Я очень разочарован, потому что была возможность приблизиться к «Шахтеру» и бороться за чемпионство, но сыграли в плане результата плохо

    Не хочется переходить на личности. У нас это такая болезнь в этом сезоне. Обрезались не только Хачериди и Рыбалка. Это у всех может случиться. «Ворскла» забивала нам после ошибок в центре поля. Нужно быть более концентрированными, лучше распоряжаться мячом и не допускать таких контратак. Все команды против нас обороняются и знают, что наша слабая сторона – контратаки. Нас об этом предупреждали, но что-то идет не так.

    – Чувствуете, что кто-то из игроков потерял мотивацию?

    – Тренеру со стороны виднее. Мое дело и дело каждого футболиста – тренироваться и доказывать, что он достоин играть в основе. А говорить, что кто-то в зоне комфорта... Каждый должен смотреть на себя и свою работу. А рассуждать по этому поводу – не то время. Нужно спокойно садиться и думать, что не так, если мы в этом году хотим побороться за чемпионство.

    Если нас устроит второе место, то можно спокойно себе играть. Но я думаю, что «Динамо» – это не тот клуб, которого устроит второе место. Тем более, еще есть «Заря». Для нас есть только первое место. Нам нужно пересмотреть свое отношение и двигаться дальше. Еще ничего не потеряно, но любая наша следующая ошибка может поставить крест на чемпионстве. Нам просто повезло, что «Шахтер» потерял очки.

    Я знаю, что должен больше забивать и больше отдавать голевых передач. Даже по сравнению с прошлым сезоном. Пока что-то не получается. Я работаю – это может подтвердить тренерский штаб и ребята, но что-то не выходит

    Источник: ua.tribuna

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2016 01:24
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 23 октября 2016, 18:46

      Кризис игры однозначно у Динамо Киев ...........такое бывает у всех команд .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 17 октября 2016, 16:41

      Эх, Динамо, Динамо а раньше гроза всех клубов и даже самого Шахтера...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11