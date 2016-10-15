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    Гвардиола: «Мы создавали моменты, имели два пенальти. У «Эвертона» был один шанс»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру своей команды в матче восьмого тура АПЛ против «Эвертона» (1:1). Манкунианцы в этой игре не реализовали два пенальти.

    «Мы сделали все, и я горжусь своей командой. Мы играли восхитительно: создавали моменты, имели два пенальти. У соперника был один шанс. В футболе такое бывает. Хочу похвалить «Эвертон» за то, как они оборонялись и за всю игру в целом.

    Мне жаль игроков, ведь они заслужили победу. Мы не должны отчаиваться, потому что с самого начала сезона дела шли хорошо. Футбол есть футбол. Иногда такое происходит», – сказал Гвардиола.

    Источник: BBC

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    15.10.2016 19:26
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    Комментарии1
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      ЮЗИК 15 октября 2016, 19:27

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