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    Гинер: «Нравится слух, что Авен покупает «Спартак». Наверное, чтобы уничтожить ЦСКА?»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о трансферных планах клуба и прокомментировал информацию о своем финансовом положении.

    «Будет ли клуб покупать нападающего? В ЦСКА, кроме Траоре, есть Карлос Страндберг и Алексей Ионов. Все остальные вопросы – к Леониду Викторовичу, он выставляет состав, а не я. Страндберг будет играть, у нас есть и молодые ребята, которых вы еще увидите.

    Возвращусь немного к слухам о том, что я банкрот. Мне еще очень нравится слух о том, что Авен покупает «Спартак». Наверное, чтобы уничтожить ЦСКА?.. Так вот, мы, может быть, не так остро сработали в этом году на трансферном рынке, но – и это не комплимент мне – вы стоите на стадионе-красавце, который мы построили. Все сразу невозможно», – сказал Гинер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.10.2016 22:49
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +933

      alll-1 15 октября 2016, 15:00

      уже побздехивает

      -3
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 15 октября 2016, 13:43

      Да всё понятно.Все проблемы команды в тренере.Слуцкий не умеет ставить игру.Он сборную России превратил в ЦСКА и поэтому они с треском проиграли.В этом году он добьет и эту команду.И это очень печально!

      2
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 15 октября 2016, 11:07

      Да иудейские фамилии надо потихоньку убирать из российского футбола, да и с земли тоже.

      3
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 15 октября 2016, 11:00

      гинер,федун,галицкий - это те немногие которые за свои деньги строят стадионы,содержат клуб, развивают ДЮСШ

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 октября 2016, 08:14

      Блин даже Гинер и тот пиариться за счет Спартака послушайте го слова ,где логика-Возвращусь немного к слухам что я банкрот и при чем тут Авен и Спартак ????????????Возвратись и ответ банкрот или нет и не надо пиариться за счет Спартака.

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 октября 2016, 06:17

      Гинер, Авен, Федун - приятные слуху русские фамилии.

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > +50/-50 15 октября 2016, 09:41

      Все деньги у этих "русских" и они навязывают свои правила игры в футбольном бизнесе)))

      1
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      Рейтинг: +3243

      Опорник84 15 октября 2016, 06:11

      Стадион -это хорошо! Но смотреть на то дерьмо которое вчера исполнили цска-уфа, просто нет желания, но приходится!

      3
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 15 октября 2016, 05:38

      Логично!

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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 15 октября 2016, 02:13

      на хрен кому нужно знать про эти дрязги!? Дерьмо жлобское! Давайте уже играть нормально!

      0
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 15 октября 2016, 00:57

      Пусть покупает

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