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    Конте: «Терри готов сыграть против «Лестера»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что капитан лондонского клуба Джон Терри восстановился от травмы и готов принять участие в матче 8-го тура английской Премьер-лиги против «Лестера».

    «Терри оправился от травмы и готов сыграть. Он вернулся к тренировкам в середине недели, ему ничего не мешает, он здоров. Но я предпочел бы не называть состав прямо сейчас, постараюсь найти оптимальное решение для своей команды», – заявил итальянский специалист.

    Также отмечается, что полузащитник Виллиян пропустит матч из-за смерти матери.

    Источник: Skysports

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    14.10.2016 17:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 14 октября 2016, 18:50

      Соболезную Виллиану...

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