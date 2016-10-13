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    Кариус: «Ливерпуль» не боится «МЮ»

    Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус поделился ожиданиями накануне матча восьмого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

    «Манчестер Юнайтед» – сильная команда, но мы тоже хороши и к тому же играем дома. Мы уважаем их, но не боимся и знаем, что хотим победить.

    У нас будет план – или даже планы – так что мы будем готовы. В вечер понедельника на «Энфилде» с нами будут болельщики, так что, думаю, все ждут матча.

    Это будет большая и, думаю, равная игра», – сказал Кариус.

    Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» состоится в понедельник, 17 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    13.10.2016 19:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 13 октября 2016, 23:44

      Да откуда ж ты можешь знать Манков и уважать их, если ты в Англии без году неделя?))

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      Рейтинг: +29

      The ReD LiVeRpooL 13 октября 2016, 21:09

      Ждем этот матч, вперед ЛИВЕРПУЛЬ!

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