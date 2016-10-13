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    Кроос: «Хочу поблагодарить «Реал» за веру в меня. Здесь я очень счастлив»

    Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос, подписавший новый контракт с клубом до 2022 года и став самым высокооплачиваемым немецким футболистом в истории, поделился эмоциями от этого события.

    «Это очень особый день для меня. Возможность подписать такой контракт предоставляется только раз или два. Я очень счастлив, что продолжу выступать за величайший клуб мира. Хочу поблагодарить «Реал» за веру в меня. С самого первого дня в Мадриде я очень счастлив и весьма доволен тем, что проведу здесь еще минимум шесть лет.

    Мы приняли это решение со взглядом в будущее. И это касается как меня, так и «Реал». Это долгосрочное соглашение, которое означает, что обе стороны хотят двигаться вперед вместе. Я всегда ощущал доверие со стороны команды, партнеров и болельщиков, всегда прекрасно чувствовал себя здесь», – заявил немецкий хавбек.

    Источник: ФК «Реал»

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    13.10.2016 17:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -92

      Raxor 13 октября 2016, 21:49

      ну еще бы, за 20 лям в год то))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 13 октября 2016, 19:45

      Тони Кроос заслужил !!!

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