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    Алькасер: «Очень непросто быть нападающим в «Барселоне»

    Форвард «Барселоны» Пако Алькасер признал, что ему очень сложно быть форвардам каталонского клуба. Бывший игрок «Валенсии» отметил, что это связано с тем, как другие команды настраиваются на матчи против сине-гранатовых.

    «Очень непросто быть нападающим в «Барселоне», так как наша команда играет на половине поля противников. Соперники постоянно закрываются на своей половине, прижимаются к воротам, и бывает очень трудно находить свободные зоны. Поэтому форварды «Барселоны» должны находиться в постоянном движении, чтобы находить свободные зоны. Лучшим примером является Луис Суарес, который отлично находит эти зоны», – сказал он в интервью Cope.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2016 06:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 13 октября 2016, 09:58

      А Месси норм)

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