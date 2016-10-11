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    Мальдини: «Я не хочу, чтобы «Милан» использовал меня просто в качестве символа»

    Бывший игрок «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал свой отказ стать техническим директором клуба.

    «Я не выдвигал никаких финансовых требований. На первой же встрече с руководством я несколько раз повторил, что ключом к сотрудничеству будет понимание моих полномочий. Я подчеркнул, что готов изо всех сил работать над серьезным проектом, но никогда не соглашусь, чтобы меня использовали в качестве символа.

    Мне предложили роль технического директора, а перед тем предполагается назначить спортивного директора. Согласно иерархии организации, с которой меня ознакомили, с ним я должен буду обсуждать любую идею, покупки и продажи игроков. Я спросил, что будет, если у нас возникнут разногласия, на что генеральный директор ответил, что решать будет он.

    Я сказал, что это не может быть основой команды-победителя», – заявил Мальдини.

    Источник: Goal.com

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    11.10.2016 20:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 11 октября 2016, 23:16

      Уважуха Мальдини

      2
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 октября 2016, 20:24

      Мальдини- легенда Милана!

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