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    Исполняющим обязанности главного тренера «Кубани» стал Калешин

    Наставник «Кубани-2» Евгений Калешин будет исполнять обязанности главного тренера основной команды желто-зеленых. Об этом сообщил пресс-атташе краснодарского клуба Вячеслав Иванов. Напомним, четвертого октября руководство «Кубани» прекратило сотрудничество с румынским специалистом Даном Петреску. По прошествии 16-ти туров команда располагается на 15-й строчке в турнирной таблице ФНЛ.

    «Евгений Калешин назначен исполняющим обязанности главного тренера. Он уже работал в тренерском штабе «Кубани-2», после чего был привлечен к работе с основной командой. Уже завтра проведет первую тренировку с командой в новом статусе», – сказал Иванов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.10.2016 18:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 10 октября 2016, 20:34

      Калешин там Калешин сям ну тогда и дерби надо вернуть. Удачи!!!

      -1
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 10 октября 2016, 19:34

      может он добьется что- нибудь

      -1
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