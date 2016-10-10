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    За ссору с футболистами и тренерами Бартон был изгнан из «Рейнджерс» на месяц

    Полузащитник «Рейнджерс» Джоуи Бартон изгнан из состава команды за ссору с тренерским штабом и игроками шотландского клуба. Сообщается, что дисциплинарное наказание футболиста было продлено на неделю и теперь составляет один месяц.

    Напомним, Бартон был отстранен от работы с командой после матча 5-го тура шотландской Премьер-лиги против «Селтика» (1:5). В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии пять матчей, в которых заработал одну желтую карточку.

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.10.2016 00:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 10 октября 2016, 09:44

      Псих он и в Шотландии псих...

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