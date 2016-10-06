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    Петреску пообещал вернуться в «Кубань»

    Бывший главный тренер «Кубани» Дан Петреску попрощался с клубом и болельщиками, а также пообещал вновь вернуться в Краснодар.

    «Кубань» для меня действительно больше, чем команда. Всем известно, что мне пришлось многим пожертвовать, чтобы вернуться сюда, и об этом решении я совершенно не жалею. За годы в России я узнал культуру, обычаи страны, обзавелся множеством друзей и полюбил русский язык. Здесь часто говорят: «Нельзя войти в одну реку дважды». Но есть и другое выражение: «Бог любит троицу». Краснодар – мой второй дом, и я обязательно вернусь сюда однажды, пусть даже не в качестве тренера, а как болельщик, для которого «Кубань» – особенная команда. Я всегда буду дорожить воспоминаниями о работе здесь. Надеюсь, что фанаты желто-зеленых, к которым я отношусь с большим уважением, правильно поймут это решение», – сказал Петреску.

    Источник: ФК «Кубань»

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    06.10.2016 18:07
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 6 октября 2016, 18:15

      Хвала лепо, не треба (серб)

      -1
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