Агент Петреску: «У Дана будет компенсация, еще ему должны выплатить за четыре месяца работы»

Агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнеу рассказал о расторжении контракта с его клиентом.

«Я прилечу только в четверг, и если устная договоренность не изменится, то будет подписан договор о расторжении. У Петреску будет компенсация. Но по логике ему должны еще выплатить задолженность за четыре месяца работы», – сказал Пырнеу.

Ранее сообщалось, что компенсация специалисту за досрочное расторжение договора составит 50 миллионов рублей.