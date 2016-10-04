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    Агент Петреску: «У Дана будет компенсация, еще ему должны выплатить за четыре месяца работы»

    Агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнеу рассказал о расторжении контракта с его клиентом.

    «Я прилечу только в четверг, и если устная договоренность не изменится, то будет подписан договор о расторжении. У Петреску будет компенсация. Но по логике ему должны еще выплатить задолженность за четыре месяца работы», – сказал Пырнеу.

    Ранее сообщалось, что компенсация специалисту за досрочное расторжение договора составит 50 миллионов рублей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2016 21:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 октября 2016, 09:24

      ну если работа сдельная так он еще и должен останется

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      Рейтинг: +344

      Nikita Suarez 4 октября 2016, 22:56

      Я в а"хуе...за чтООО ему 50 миллионов?
      Он лекарство от рака для российских детей придумал?реформу образования сделал,что все вдруг стали по 100 баллов егэ писать?решил другие какие-то проблемы государства?чтООО он сделал для страны этот чужеземец и такие бабки получать?!?!?!!!! А эти люди кто такие контракты пишут,они в своём уме?они адекватные?тли они потом на всех делят?!?!!это предатели страны,народа!
      А нашим людям почему не платят такие деньги???!кто вкалывает за 10-20 штук с утра до ночи для страны и во благо людей?!?
      Каких то ушлепков тренировать,заставлять их за мячом бегать и по воротам бить?!?
      Эта страна сгнила..печальбеда...народ жалко(

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