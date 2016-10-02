«Барселона» потерпела второе поражение в Примере, уступив «Сельте»

Я ставил на ничью! Была бы ничья, если наш чудик Тер Штеген очередной раз не начудил! Так и хочет играть как Нойер, не надо стараться быть похожим на Нойера, надо оставаться самим собой, играй как Штеген!!!
В матче 7-го тура Примеры «Сельта» у себя дома взяла верх над «Барселоной», нанеся каталонскому клубу второе поражение в чемпионате Испании. Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.
1:0 – Систо, 22
2:0 – Аспас, 31
3:0 – Матье, 33 (в свои ворота)
3:1 – Пике, 58
3:2 – Неймар, 64 (с пенальти)
4:2 – Эрнандес, 77
4:3 – Пике, 87