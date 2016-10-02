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    «Барселона» потерпела второе поражение в Примере, уступив «Сельте»

    В матче 7-го тура Примеры «Сельта» у себя дома взяла верх над «Барселоной», нанеся каталонскому клубу второе поражение в чемпионате Испании. Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.

    1:0 – Систо, 22

    2:0 – Аспас, 31

    3:0 – Матье, 33 (в свои ворота)

    3:1 – Пике, 58

    3:2 – Неймар, 64 (с пенальти)

    4:2 – Эрнандес, 77

    4:3 – Пике, 87

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2016 23:49
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 3 октября 2016, 18:35

      Я ставил на ничью! Была бы ничья, если наш чудик Тер Штеген очередной раз не начудил! Так и хочет играть как Нойер, не надо стараться быть похожим на Нойера, надо оставаться самим собой, играй как Штеген!!!

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 3 октября 2016, 10:37

      Только когда начал делать ставки на матчи,то понял,что те кто говорят про договорняки не так уж и не правы)

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      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 3 октября 2016, 09:10

      а я ставил на сельту

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 3 октября 2016, 07:31

      Вот, что такое, Месси....

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      Рейтинг: +132

      murakami777 3 октября 2016, 06:17

      бывает)

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 октября 2016, 05:21

      в эти выходные многие забуксовали из грандов

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 3 октября 2016, 01:07

      Я вратарей видел ну такого долбоеба нет...он хочет все как ноер делать ну не черта не получается ноер это голкипер а ты дырка

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      Рейтинг: +71

      Ден61 3 октября 2016, 00:47

      Так бывает.

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 3 октября 2016, 00:15

      молодцы СЕЛЬТА

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