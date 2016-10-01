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    Оскар может сменить «Челси» на «Милан»

    Полузащитник «Челси» Оскар является одной из главных трансферных целей «Милана». По информации источника, бразильский хавбек может стать игроком миланского клуба, когда китайский консорциум, ставший владельцем команды, полностью вступит в управление красно-черными. Ранее сообщалось, что новые владельцы готовы выложить на трансферы 100 миллионов евро.

    По данным Transfermarkt, стоимость Оскара составляет 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Челси» в АПЛ пять матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

    Источник: Goal.com

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    01.10.2016 15:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 3 октября 2016, 10:22

      Да не стоит уходить. Вроде свой в команде и время нормально получает. Хотя за адекватную сумму можно и продать, но Челси лидеров обычно не продаёт. А для Милана конечно нужный игрок если они ещё и в еврокубки решили устремиться с новым руководством.

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 1 октября 2016, 15:56

      Можно

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