Оскар может сменить «Челси» на «Милан»

Да не стоит уходить. Вроде свой в команде и время нормально получает. Хотя за адекватную сумму можно и продать, но Челси лидеров обычно не продаёт. А для Милана конечно нужный игрок если они ещё и в еврокубки решили устремиться с новым руководством.
Полузащитник «Челси» Оскар является одной из главных трансферных целей «Милана». По информации источника, бразильский хавбек может стать игроком миланского клуба, когда китайский консорциум, ставший владельцем команды, полностью вступит в управление красно-черными. Ранее сообщалось, что новые владельцы готовы выложить на трансферы 100 миллионов евро.
По данным Transfermarkt, стоимость Оскара составляет 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Челси» в АПЛ пять матчей, в которых отметился одной голевой передачей.