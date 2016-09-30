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    Ломбертс: «Думал, будет сложнее»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс подвел итог матча второго тура группового этапа Лиги Европы против АЗ (5:0).

    «Думал, что сегодняшний матч будет сложнее, но сегодня мы были просто сильнее и заслуженно победили. Мы ждали, когда соперник допустит ошибку. В начале матча АЗ плотно держал оборону и пытался действовать на контратаках.

    Мы сохраняли спокойствие, выдержали паузу и удачно воспользовались своими моментами. Соперник был сосредоточен на обороне, как и многие команды на «Петровском». АЗ ничего не смог создать, что хорошо для нас», – сказал Ломбертс.

    Также футболист прокомментировал дубль Александра Кокорина и травму Луки Джорджевича.

    «Не знаю, когда в последний раз Кокорин делал дубль. Но я рад за него, это не последний раз в сезоне, когда Александр забивает дважды за матч. Он очень хороший футболист.

    Не знаю, что за травма у Джорджевича, но выглядело все не очень хорошо. Надеюсь, все будет нормально».

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.09.2016 01:25
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