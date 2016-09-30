Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван ден Бром: «Надеемся на второе место в группе»

    Главный тренер АЗ Джон ван ден Бром поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (0:5).

    «Мы проиграли этот матч. Один наш игрок получил серьезную травму – пришлось его заменить после первого тайма.

    Во второй половине «Зенит» продолжил хорошо играть и забил еще четыре мяча в наши ворота.

    У нас еще будет домашний матч с «Маккаби», поэтому надеемся победить там. Да, «Зенит» – фаворит группы, но мы надеемся на второе место. Мы хорошо готовились, но есть разница в качестве игры между нами и командой из Санкт-Петербурга», – сказал ван ден Бром.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.09.2016 01:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 30 сентября 2016, 02:03

      Надеялся до матча, надеется после него, а что ему ещё остаётся?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11