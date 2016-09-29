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    Лига Европы. «МЮ» одолел «Зарю», «Фенербахче» переиграл «Фейеноорд»

    В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» обыграл «Зарю» благодаря голу Златана Ибрагимовича – 1:0.

    В другой встрече этой группы «Фенербахче» с тем же счетом победил «Фейеноорд».

    После двух туров «Фенербахче» имеет четыре очка, «Фейеноорд» и «МЮ» – по три, «Заря» – одно.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа A. 2-й тур

    Манчестер Юнайтед (Англия) – Заря (Украина) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ибрагимович, 69.

    Фенербахче (Турция) – Фейеноорд (Голландия) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Эменике, 18.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2016 23:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 30 сентября 2016, 05:25

      И Игаряна с сухарем.

      -1
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