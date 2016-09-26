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    «Зенит» и «АЗ» в Лиге Европы рассудит Эстрада, Бебеку доверено обслуживать матч «Краснодар» – «Ницца»

    Стали известны судьи, которые будут обслуживать поединки второго тура группового раунда Лиги Европы с участием российских клубов.

    Домашний матч «Зенита» с «АЗ» доверено судить испанцу Хавьеру Эстраде. В качестве его ассистентов выступят Мигель Мартинес и Теодоро Собрино. Дополнительными помощниками назначены Алехандро Эрнандес и Хосе Мария Санчес Мартинес. Четвертым арбитром будет Анхель Невадо Родригес.

    На встрече между «Краснодаром» и «Ниццей» будет работать бригада из Хорватии, возглавляемая Иваном Бебеком. Ассистенты – Томислав Петрович и Миро Гргич. Дополнительные помощники – Анте Вучемилович и Горан Габрило. Роль четвертого судьи исполнит Горан Патаки.

    Источник: УЕФА

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    26.09.2016 13:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 26 сентября 2016, 13:30

      Зенит и Краснодар должны победить!

      0
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      ...
      Рейтинг: +430

      andr2112 > Legioner-05 26 сентября 2016, 13:43

      Зенит - без сомнений, а вот Краснодару придется попотеть))

      -1
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