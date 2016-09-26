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    В «Тоттенхэме» опасаются российских болельщиков

    В «Тоттенхэме» побаиваются провокаций со стороны российских болельщиков на матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

    Фанаты «шпор» не рады тому, что их команде предстоит сыграть в одной группе с россиянами. Причиной тому стали стычки болельщиков из двух стран в Марселе перед матчем сборных на чемпионате Европы во Франции.

    Сообщается, что английские фанаты сокращают пребывание в Москве. Сами игроки и тренерский штаб клуба, изначально планировавшие прибыть в Россию в воскресенье, прилетят только сегодня.

    Напомним, что поединок между ЦСКА и «Тоттенхэмом» состоится 27 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.09.2016 11:51
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +80

      СК 26 сентября 2016, 15:21

      Шпоры, не ccытесь - матрос ребёнка не обидит!

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 сентября 2016, 14:03

      Зато нет никакой инфы,что кто то боится ехать в Ростов.Во всём мире знают,что ростовские болельщики адекватные люди.Но и в Москве будет всё нормально. Шпрынина упаковали,теперь некому Россию позорить.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 26 сентября 2016, 13:44

      Не надо опасаться - у нас только козлов мочат. Вот если бы "Кельн" пожаловал... Потому "петушкам" просто не стОит пить лишнего, чтоб ненароком не превратиться...

      -1
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      Рейтинг: +272

      luke-c1 26 сентября 2016, 12:43

      Но не опасаются российских игроков)

      8
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 сентября 2016, 12:25

      Боятся что болелы коней затопчут английских дебилов )))

      -2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 сентября 2016, 12:20

      Какие провокации с нашей стороны?Алкаши островные ! Это ваша,бабья привычка,провоцировать и подставлять других.У нас попроще: на,зцука,в харю,если задел и не извинился.

      3
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 26 сентября 2016, 12:19

      Тогда нужно было думать,что ещё придется ехать в Россию,а то вели себя как будто после санкций перестанем существовать

      4
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 26 сентября 2016, 12:08

      Провокация от Англичан явно будет! Потом пошло поехало и сразу техническое поражение от УЕФА! 0 - 3!!

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 сентября 2016, 12:01

      Да и ладно. Пускай боятся. Если больше ничего не умеют. Погудеть так в пьяном виде как англичане привыкли у нас то точно не дадут.

      -1
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      Рейтинг: +62

      omnikolaev 26 сентября 2016, 11:59

      у нас даже талисман на ЧМ волк будет, есть чего бояться, сэры...

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