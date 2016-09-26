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    «Барселона» хочет продлить контракт с Серхи Роберто

    «Барселона» в ближайшее время намерена заключить новое соглашение с полузащитником команды Серхи Роберто.

    Руководство сине-гранатовых очень довольно выступлением 24-летнего футболиста на старте нынешнего сезона и планирует продлить с ним контракт до 2021 года. Каталонский клуб также хочет увеличить сумму отступных в трудовом договоре испанца, которая на данный момент составляет 40 миллионов евро.

    Напомним, что в нынешнем розыгрыше Примеры Серхи Роберто провел четыре матча, отдав две результативные передачи.

    Источник: Mundodeportivo

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    26.09.2016 08:40
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