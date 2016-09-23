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    Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» добилась победы над «Фрайбургом»

    Дортмундская «Боруссия» в рамках пятого тура чемпионата Германии одержала победу над «Фрайбургом» (3:1). На три забитых мяча Пьера-Эмерика Обамеянга, Лукаса Пищека и Рафаэля Геррейру гости смогли ответить лишь одним голом в исполнении Максимилиана Филиппа.

    Победа позволила подопечным Томаса Тухеля набрать 12 очков и догнать в турнирной таблице «Баварию».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур

    Боруссия Д – Фрайбург – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Обамеянг, 45; 2:0 – Пищек, 53; 2:1 – Филипп, 60; 3:1 – Геррейру, 90+1.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2016 23:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 24 сентября 2016, 06:56

      Gerrriro molodchina

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 24 сентября 2016, 01:01

      Молодцы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Texac777 24 сентября 2016, 00:12

      Закономерно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 24 сентября 2016, 00:06

      Предсказуемо.

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