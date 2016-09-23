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    Бутко: «Выиграть Лигу чемпионов с «Шахтером» – моя новая мечта»

    По словам защитника «Шахтера» Богдана Бутко, его главная мечта – выиграть Лигу чемпионов с донецкой командой.

    «Я думаю, что все должны себе ставить максимальные задачи. Тем более что «Шахтер» Лигу чемпионов не выигрывал, так что, возможно, это и будет моей новой мечтой. А пока на первом месте стоит чемпионат. Сперва здесь нужно хорошо сыграть и выиграть.

    Конкурировать с Дарио Срной на позиции – это только один позитив. Когда ты находишься с таким человеком, как Дарио, то есть с таким хорошим футболистом и легендой клуба, то, если будешь все нормально воспринимать, многое может лучше получаться», — сказал он.

    Напомним, что в этом сезоне «Шахтер» играет в Лиге Европы.

    Источник: Xsport

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    23.09.2016 09:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 23 сентября 2016, 10:22

      Исправьте, шахтёр львов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 23 сентября 2016, 10:07

      Мечтай, мечтай. Быстрее у тебя яйца отсохнут пока сбудется твоя мечта

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > firs04 23 сентября 2016, 15:16

      Ну а ты даже не надейся!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 23 сентября 2016, 10:02

      Мечтать не вредно.

      -1
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