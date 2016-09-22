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    Игрок «Нортгемптона»: «Ибрагимович много говорит на поле, его речь похожа на речь Терминатора»

    Защитник «Нортгемптона» Габриэль Закуани поделился впечатлениями от знакомства со Златаном Ибрагимовичем во время матча 1/16 Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:3).

    «Он много говорит на поле, но его речь немного напоминает речь робота, это похоже на Терминатора. Что-то вроде замедленной съемки.

    Видно, как он влияет на свою команду. Он говорил некоторым спешившим игрокам успокоиться и обращаться с мячом расслабленно. Заметно, что его очень уважают», – сказал Закуани.

    Источник: Goal.com

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    22.09.2016 21:26
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 сентября 2016, 22:22

      Хорошо хоть не так ссыкнул и не остался в чём мать родила, отдав свою форму по ходу матча Ибре, вплоть до трусов...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 22 сентября 2016, 21:38

      когда его сожгут в лаве?

      -1
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