Игрок «Нортгемптона»: «Ибрагимович много говорит на поле, его речь похожа на речь Терминатора»

Защитник «Нортгемптона» Габриэль Закуани поделился впечатлениями от знакомства со Златаном Ибрагимовичем во время матча 1/16 Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед» (1:3).

«Он много говорит на поле, но его речь немного напоминает речь робота, это похоже на Терминатора. Что-то вроде замедленной съемки.

Видно, как он влияет на свою команду. Он говорил некоторым спешившим игрокам успокоиться и обращаться с мячом расслабленно. Заметно, что его очень уважают», – сказал Закуани.