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    «Манчестер Юнайтед» тренировался на парковке перед матчем с «Нортгемптоном»

    Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет в 1/16 Кубка английской лиги против «Нортгемптона».

    Перед игрой футболисты манкунианцев проводили тренировочное занятие на автомобильной парковке.

    Напомним, после поражения в матче АПЛ против «Уотфорда» (1:3) Жозе Моуринью в качестве наказания заставил игроков возвращаться с игры на электричке.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    21.09.2016 20:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 22 сентября 2016, 12:54

      Складывается ощущение, что он фильмов голливудских насмотрелся. Профессионал, должен тренироваться на профессиональной площадке, а это показуха.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 сентября 2016, 00:39

      Рыба гниет с головы , сам пешком пускай ходит может что хорошее в голову придет!

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 сентября 2016, 21:59

      Игроки причем если ты сам гавно

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > de bruyne 22 сентября 2016, 06:58

      Обоснуй?

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