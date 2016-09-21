«Манчестер Юнайтед» тренировался на парковке перед матчем с «Нортгемптоном»

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет в 1/16 Кубка английской лиги против «Нортгемптона».

Перед игрой футболисты манкунианцев проводили тренировочное занятие на автомобильной парковке.

Напомним, после поражения в матче АПЛ против «Уотфорда» (1:3) Жозе Моуринью в качестве наказания заставил игроков возвращаться с игры на электричке.