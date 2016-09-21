«Манчестер Юнайтед» тренировался на парковке перед матчем с «Нортгемптоном»

Складывается ощущение, что он фильмов голливудских насмотрелся. Профессионал, должен тренироваться на профессиональной площадке, а это показуха.
Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет в 1/16 Кубка английской лиги против «Нортгемптона».
Перед игрой футболисты манкунианцев проводили тренировочное занятие на автомобильной парковке.
Напомним, после поражения в матче АПЛ против «Уотфорда» (1:3) Жозе Моуринью в качестве наказания заставил игроков возвращаться с игры на электричке.
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— Lee (@isla2410) 21 сентября 2016 г.