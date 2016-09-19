После поражения от «Уотфорда» игроки «МЮ» добирались домой на электричке по решению Моуринью

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Уотфорда» в поединке пятого тура чемпионата Англии принял решение отправить своих подопечных домой не на клубном автобусе, а на пригородной электричке.

Как сообщает Stalbans Review, португальский специалист хотел, чтобы эта поездка дала его игрокам больше времени на то, чтобы поразмышлять о причинах поражения.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» за неделю потерпел поражения в трех матчах подряд.