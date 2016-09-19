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    После поражения от «Уотфорда» игроки «МЮ» добирались домой на электричке по решению Моуринью

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Уотфорда» в поединке пятого тура чемпионата Англии принял решение отправить своих подопечных домой не на клубном автобусе, а на пригородной электричке.

    Как сообщает Stalbans Review, португальский специалист хотел, чтобы эта поездка дала его игрокам больше времени на то, чтобы поразмышлять о причинах поражения.

    Напомним, что «Манчестер Юнайтед» за неделю потерпел поражения в трех матчах подряд.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2016 18:13
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 20 сентября 2016, 21:35

      пешком по рельсу надо был гнать спет гимн англии так весело

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold 20 сентября 2016, 14:25

      А чё не пешком?

      0
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 19 сентября 2016, 23:06

      Интересно,а сам обособленный на чем поехал?На дрезине...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      петр1975 19 сентября 2016, 22:55

      Красава!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко 19 сентября 2016, 22:51

      наших с евро нужно было так же отправить

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > трениришко 20 сентября 2016, 00:06

      Раком

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +889

      Krics 19 сентября 2016, 22:16

      В следующий раз лес валить отправит, а там и до расс... . не далеко.

      -1
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      Рейтинг: +102

      Андрей32 19 сентября 2016, 22:04

      Руни красава, в российских традициях: треники адицкие, кроссы найковские)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 19 сентября 2016, 21:41

      В следующий раз поедут на велосипедах,а там и на собачих повозках поехать могут с Лондона или Ливерпуля(где у них там игра будет) к примеру )))

      -1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 19 сентября 2016, 21:20

      эээххххх верняк))

      1
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 19 сентября 2016, 20:38

      Интересно, Ибру он тоже на электричке отправил?

      1
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      Рейтинг: +180

      гость shuh > krg-kz 19 сентября 2016, 21:41

      на фото не видно , значит на такси поехал.

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