Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тохир: «Выбрали де Бура, потому что хотим следовать модели «Аякса»

    Президент «Интера» Эрик Тохир рассказал о том, в каком направлении он планирует развивать клуб.

    «Мы очень много инвестировали в молодежь. Мы выбрали де Бура, потому что хотим следовать той модели, которую он построил в «Аяксе», где очень много внимания уделяется молодым талантам.

    Было бы красиво, если бы такие игроки, как Миангуе, Гнукури и Раду, пробились в первую команду. Возможно, в следующем году вернется и Димарко.

    «Интер» начинает движение в новом направлении. Мы вернемся в десятку лучших клубов мира», – сказал Тохир.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2016 19:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11