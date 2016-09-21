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    Обамеянг: «Боруссии» не стоит останавливаться на достигнутом»

    Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг оформил дубль в матче 4-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом». После матча он признался, что доволен своей результативностью.

    «Я очень рад этому дублю. Вся команда может быть довольна, потому что снова показала хорошую игру. Честно говоря, в начале второго тайма у нас возникли трудности, но мы решили свои проблемы. Сейчас никто не может остановить «Боруссию». Но и нам не стоит останавливаться на достигнутом», – заявил Обамеянг.

    Напомним, матч «Вольфсбург» – «Боруссия» закончился со счетом 1:5.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    21.09.2016 11:53
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