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    Куртуа: «При неудачах команды между игроками и Моуринью возникает некая дистанция»

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа поделился мнением о наставнике «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который, по его словам, начинает отдаляться от игроков при неудачах команды.

    «Моуринью много работает, он отличный тактик с характером настоящего победителя. По обыкновению, он близок с игроками, но при отсутствии у команды результатов, например, как в прошлом сезоне в «Челси», можно ощутить, что между ним и футболистами образовывается некая дистанция», – сказал Куртуа

    Источник: Marca

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    20.09.2016 20:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 21 сентября 2016, 23:00

      Одним словом - "Особенный", во всей Вселенной!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 21 сентября 2016, 21:11

      То ли еще будет! Прежде всего Моуриньо бесчеловечен. А это рано или поздно наказывается всегда.

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 сентября 2016, 20:42

      Если бы ты не был дыркой, у нас больше получалось бы . . .

      -2
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский > Аристократ Олжик 20 сентября 2016, 23:02

      "Да я дырка, так что же,
      Ведь другой вратарь стоять не может", - вдруг запел Куртуа.

      0
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