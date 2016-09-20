Куртуа: «При неудачах команды между игроками и Моуринью возникает некая дистанция»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа поделился мнением о наставнике «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, который, по его словам, начинает отдаляться от игроков при неудачах команды.

«Моуринью много работает, он отличный тактик с характером настоящего победителя. По обыкновению, он близок с игроками, но при отсутствии у команды результатов, например, как в прошлом сезоне в «Челси», можно ощутить, что между ним и футболистами образовывается некая дистанция», – сказал Куртуа