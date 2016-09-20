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    Куртуа раздумывает над возвращением в Испанию

    Вратарь «Челси» Тибо Куртуа несчастлив в Лондоне. Футболист заявил о намерениях покинуть лондонский клуб в 2018 году.

    Напомним, что с 2011 по 2014 год бельгиец защищал цвета «Атлетико» и, по его словам, он хотел бы вновь вернуться в Испанию.

    «С трудом сдерживал слезы, когда расставался с «Атлетико». Я до сих пор ощущаю поддержку этого клуба. В будущем я бы очень хотел снова играть в Испании. Я сразу влюбился в эту страну, и дело не только в команде. Мое соглашение с «Челси» рассчитано до 2018 года, и я думаю о том, стоит ли его продлевать», – заявил он.

    Источник: Marca

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    20.09.2016 10:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 20 сентября 2016, 20:40

      вали туда по скорее дыра конченная, тебе самое место в бабском чемпионате

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 сентября 2016, 13:39

      Можно и в 17-ом уйти, по сниженной цене.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 20 сентября 2016, 13:02

      В Атлетико он был очень хорош, но учитывая игру Облака, ему вряд ли светит возвращение.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Flydis 20 сентября 2016, 13:50

      Облака бревно по 11 метровым и ближным ударам... финале был бы куртуа на воротах реал смотрел бы как кубак соперники поднимали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 сентября 2016, 11:04

      Продавать.

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