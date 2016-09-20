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    Боатенг: «Скорее всего, смогу сыграть против «Герты»

    Защитник «Баварии» Жером Боатенг может сыграть в матче 4-го тура чемпионата Германии с берлинской «Гертой». Напомним, что футболист уже вернулся к тренировкам в общей группе.

    «Посмотрим, какими будут мои ощущения на ближайших тренировках. Скорее всего, я смогу выйти на поле в этой игре. Правда, не могу с уверенностью сказать, что смогу играть все 90 минут», — сказал Боатенг телеканалу «Баварии».

    Боатенг травмировался травму в полуфинальном матче чемпионата Европы с Франциией (0:2). Матч «Баварии» и «Герты» пройдет 21 сентября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2016 09:27
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