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    Кейт: «Во время матча с «МЮ» и в перерыве Погба кричал на своих партнеров»

    Нападающий «Фейеноорда» Дирк Кейт заявил, что во время матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:0) полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба кричал на собственных партнеров.

    «Все, что я слышал во время первого тайма против «Манчестер Юнайтед», – крики Поля Погба. Причем кричал он на собственных партнеров. Во время перерыва он орал еще громче. Погба кричал о тех вещах, которые не получались у команды», – сказал Кейт.

    Источник: Mirror.co.uk

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    18.09.2016 13:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 18 сентября 2016, 22:22

      кричал про игру ну чего ?? значит хочет играть лучше

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 18 сентября 2016, 15:11

      Возомнил они говорят... Зазвездился они говорят... Да по нему видно, что тёмная сторона поглотила его )))

      -1
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 18 сентября 2016, 15:03

      Возомнил себя звездой...А как был черно*опой обезьяной,так и остался.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 18 сентября 2016, 14:55

      Если по делу кричал, то молодец.

      -1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 18 сентября 2016, 14:11

      паника в строю,начало уже есть

      2
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    • ...
      Рейтинг: +49

      Kuban-Krasnodar 18 сентября 2016, 13:35

      А Ибра слышал?

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Kuban-Krasnodar 18 сентября 2016, 13:42

      Погбу бы уже похоронили.

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 > Тraumtanzеr 18 сентября 2016, 14:13

      Если только он не озвучивал его мысли.

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