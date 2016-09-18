Кейт: «Во время матча с «МЮ» и в перерыве Погба кричал на своих партнеров»

Нападающий «Фейеноорда» Дирк Кейт заявил, что во время матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:0) полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба кричал на собственных партнеров.

«Все, что я слышал во время первого тайма против «Манчестер Юнайтед», – крики Поля Погба. Причем кричал он на собственных партнеров. Во время перерыва он орал еще громче. Погба кричал о тех вещах, которые не получались у команды», – сказал Кейт.