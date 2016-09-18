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    «Ростов» не стал оспаривать решение УЕФА частично закрыть домашнюю трибуну на матч Лиги чемпионов

    Руководство «Ростова» приняло решение не оспаривать вердикт УЕФА частично закрыть трибуну стадиона «Олимп-2» на ближайший домашний матч Лиги чемпионов. Таким образом, желто-синие обязаны сократить число мест на Восточной трибуне минимум на 1,5 тысячи персон.

    Напомним, донской клуб был наказан за расистское поведение своих болельщиков во время ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Аякса» (4:1). Ближайшая домашняя игра «Ростова» в главном еврокубке пройдет 28 сентября против ПСВ.

    Источник: ТАСС

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    18.09.2016 12:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +166

      Ник17 18 сентября 2016, 13:09

      Без Вас клоуны ущербные было бы скучно надо признать...

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