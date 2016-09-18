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    Семин: «Почему о наших делах рассуждает человек, разваливший «Спартак»?»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на критику со стороны бывшего владельца «Спартака» Андрея Червиченко.

    «Мне трудно понять, почему о наших делах рассуждает человек, в отечественном футболе отметившийся разве что развалом прославленного клуба. После его правления «Спартак» долгие годы и с большим трудом восстанавливался, а имя бывшего руководителя стало нарицательным.

    Мы сами знаем, в чем нам нужно исправляться, и как этого достигать. И мы, конечно, не станем перенимать опыт у тех, кто на долгие годы оставил свой клуб без трофеев. Главное, чтобы этот господин больше никогда не касался футбола.

    По поводу 69 лет. На возраст и здоровье не жалуюсь. Я – футбольный, спортивный человек. И если окажусь рядом с бывшим футбольным функционером, то публика сравнит и разберется, кому здесь 69 лет, а кому за девяносто», — сказал Семин.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.09.2016 09:09
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 26 октября 2016, 00:24

      червь -лярва

      -1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 19 сентября 2016, 11:54

      Семин всё по делу сказал.
      А насчет того, что не выходит пока игра.... Палычу нужно чуть больше времени, чем 2-3 тура на выстраивание игры. Даже больше сезона не трогайте его, всё будет гуд. Все к тому идет. Поменяйте только нам полузащиту и попрет

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 18 сентября 2016, 19:40

      Семин легенда для локомотива, уж точно не червяку судить об этом. За каким бананом его вообще везде таскают и расспрашивают. забыть про него надо!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 18 сентября 2016, 18:37

      Может пока у Семина и не очень получается, но про Червиченко он все правильно сказал, за что ему большое спасибо.

      5
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 18 сентября 2016, 18:36

      Палыч, не обращай внимания на это чмо! Удачи!

      4
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 18 сентября 2016, 17:33

      все правильно Палыч сказал

      4
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      Рейтинг: +100625

      zigbert 18 сентября 2016, 16:02

      Ответил резко но правильно.

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 18 сентября 2016, 15:42

      Красава Палыч!

      6
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 18 сентября 2016, 15:28

      Юрий Палыч молодец ,в точку сказал

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      EFR 18 сентября 2016, 14:57

      красава Палыч

      7
      Ответить
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