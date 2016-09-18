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    Пике: «Мне понравилась новая схема игры»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился впечатлениями после победы в матче четвертого тура Примеры против «Леганеса» (5:1).

    «Мы показали, что находимся в отличной форме. Первый тайм проходил в равной борьбе, потому что соперник пытался прессинговать нашу оборону. Со временем наши нападающие получили пространство у ворот «Леганеса», и я думаю, что счет полностью отражает происходившее на поле. Суарес, Неймар и Месси проделали фантастическую работу.

    Что касается схемы 3-4-3, то у нас талантливая и высококлассная команда, так что мне понравилось», – сказал Пике.

    Источник: Marca

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    18.09.2016 00:27
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 18 сентября 2016, 18:42

      кто то очнулся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 сентября 2016, 01:55

      Зер гуд!

      1
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