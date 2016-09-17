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    Симеоне: «По-моему, в этом году лучшим игроком в Европе был Гризманн»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне уверен, что «Золотой мяч» по итогам 2016 года должен получить Антуан Гризманн.

    «По-моему, в этом году лучшим игроком в Европе был Гризманн. У меня нет сомнений на этот счет.

    Он дошел до финалов Лиги чемпионов и Евро-2016, забив в этих турнирах много голов. Кроме того, он и в Ла Лиге забил много. Постоянство сделало его сильнее.

    Я надеюсь, что он поборется за «Золотой мяч», поскольку он в отличной форме и станет даже лучше, если продолжит в том же духе», – сказал Симеоне.

    Источник: Goal.com

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    17.09.2016 22:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 18 сентября 2016, 23:42

      да после забитого гола танцует лучше всех

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 сентября 2016, 22:25

      Пока месси роналду живые не получит другой... иньеста пирло хави не получали

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > de bruyne 17 сентября 2016, 22:51

      Правильно отметил)

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor > de bruyne 18 сентября 2016, 00:24

      иньеста необязательно должен был получить, если ты про 2012. борьба равная была с месси.
      а насчет 2010, да. там и хави мог, и снейдер.
      также и с роналду - рибери.

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