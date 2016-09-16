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    Дзагоев: «Результатом мы довольны, а своей игрой нет»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев признался, что доволен результатом матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:2).

    «Можно сказать, что результатом мы довольны, а своей игрой нет. Мы дали создать много моментов у своих ворот. Я думаю, если бы мы весь матч играли так, как умеем, – прессинговали и играли на атаку, мы могли бы ожидать большего. Но в Лиге Чемпионов любая ошибка может оказаться некстати, а выездные матчи сильно отличаются от домашних. Во втором тайме мы уже особо не рисковали, больше времени смогли уделить обороне, хотя у нас были моменты на контратаках, и мы неплохо ловили соперника. В целом, очко на чужом поле – это неплохой результат, тем более с такой командой», – заявил Дзагоев в интервью своему официальному сайту.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2016 14:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 16 сентября 2016, 21:23

      Результат неплохой, но сыграть можно было бы и лучше!

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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 16 сентября 2016, 17:16

      Ребят,без обид,вы новости по накурке штампуете?Какая Лига европы,какой Зенит-Байер,упоротые штоле?3 часа новость висит,до сих пор не изменили.

      2
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      Рейтинг: -66

      prosport69 > Ronaldinho R10 16 сентября 2016, 17:21

      Крайне извиняюсь за действия новостника. Спасибо большое, что указали на ошибки. Поправили вроде бы все, что было не так

      -1
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      Рейтинг: +1811

      gor77 > prosport69 16 сентября 2016, 17:55

      У вас очень часто это бывает. Пожалуйста, внимательнее! Все всё понимают!

      2
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      Рейтинг: -66

      prosport69 > gor77 16 сентября 2016, 18:20

      Постараемся!)

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > prosport69 16 сентября 2016, 18:46

      Красавцы,уважаю за адекватность!

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      Рейтинг: -66

      prosport69 > Ronaldinho R10 16 сентября 2016, 18:58

      Стараемся сделать сайт лучше. Увы, но не всегда получается так, как хотелось бы. И спасибо, что поправляете нас

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      Рейтинг: +1811

      gor77 16 сентября 2016, 15:38

      Видимо, редактор ошибся: Матч «Байер» – «Зенит» закончился со счетом 2:2? )))

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