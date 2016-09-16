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    Левников: «Судья матча «Маккаби» – «Зенит» руководствовался новыми правилами»

    Глава судейского комитета РФС Николай Левников рассказал о том, по какой причине арбитр матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Маккаби»«Зенит» (3:4) отложил удаление защитника хозяев Элазара Дасу, назначив свободный удар в пользу российской команды.

    «Это решение арбитра связано с изменением в правилах игры, которое действует с 1 июня 2016 года. Ранее арбитр мог применить принцип преимущества с последующей красной карточкой, если была явная возможность забить гол. Теперь, по новым правилам, он может так сделать и при просто хорошем развитии атаки. В данной ситуации игрок заслуживал вторую желтую, арбитр в свою очередь применил принцип преимущества. В таком случае рефери должен удалить футболиста либо когда мяч выйдет из игры, либо если этот футболист вмешается в игру. Во втором случае игрок удаляется с поля и назначается свободный удар с места, где он вмешался в игру», — сказал Левников.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2016 09:51
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +483

      headdevil 17 сентября 2016, 02:20

      Ого! 25 лет в футбол играю и смотрю, а правил не знаю))

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 сентября 2016, 16:50

      Теперь у купленных судей появился законный, и очень красивый повод топить неугодных

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 16 сентября 2016, 13:41

      хорошо в лиге европы уже на практике узнали новшество,теперь все клубы могут в записи посмотреть

      0
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 16 сентября 2016, 13:15

      получается что игроки правил не знают.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > волчарик 16 сентября 2016, 19:28

      Комментаторы Матч-ТВ - тоже!

      1
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 16 сентября 2016, 12:00

      А они там вообще все меняют не пойми как-скоро от футбола ничего не останется!Хотя все к лучшему -помогло выкарабкаться!

      -3
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      Рейтинг: +40

      Даньчез 16 сентября 2016, 11:59

      спасибо за ответ для всех безмозглых хейтеров!

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 16 сентября 2016, 11:52

      Тоже долго сомневался что назначили верно, хотя считаю что правило не корректное
      Зато теперь можно с уверенностью сказать что 3еня за 15 минут игру перевернул и заслуженно выиграл! (но осадок какой-то остался)
      Поздравляю!

      3
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 16 сентября 2016, 11:18

      как в хоккее) еще осталось в таких случаях вратаря на полевого игрока менять) ну и добавить видеоповторы)

      2
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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark 16 сентября 2016, 10:58

      Ну тогда всё встало на свои места, а то на самом деле было непонятно...

      3
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      Рейтинг: +387

      Vizual 16 сентября 2016, 10:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Под Зеню уже правила переделывают :)

      -6
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