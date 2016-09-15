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    Витсель: «Зенит» готов к матчу с «Маккаби»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель дал понять, что петербургская команда готова к старту Лиги Европы. Напомним, что сегодня сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Маккаби» из Тель-Авива.

    «Лига Европы возвращается этой ночью! К первому матчу против «Маккаби» готовы», – сообщил Витсель.

    Источник: Twitter

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    15.09.2016 15:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 сентября 2016, 21:00

      Аксель, надо за базар отвечать!!!.....давай не звезди забивай.....Кокоша, тебе тоже не мешало бы отметиться.....надо строчно исправлять косяки.....удачи Зенке)))

      0
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      Рейтинг: +133

      Freddi555 15 сентября 2016, 20:49

      Да уж готовы, 1-0 летят после первого тайма, Кокоша это вообще бревнище, надо дать шанс молодым, например Гасилину!

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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 15 сентября 2016, 18:57

      Нужна победа. Удачи Зениту.

      1
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      Рейтинг: +6305

      порт 15 сентября 2016, 17:32

      Вперёд "Зенит", вперёд за Питер!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 15 сентября 2016, 17:25

      Парни, удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 сентября 2016, 17:13

      Надеюсь сегодня не подведут. Очки в копилку ой как нужны. Пожелаю удачи в ЛЕ, но не в чемпионате)

      1
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      Рейтинг: +24

      seawave 15 сентября 2016, 16:26

      Аксель, я надеюсь ты сам лично готов? Морально,я имею в виду.

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      Рейтинг: +224

      Ele13 15 сентября 2016, 15:45

      Надеюсь, Аксель полностью сконцентрирован на Зените и готов отдавать свои силы клубу. Удачи питерцам!

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