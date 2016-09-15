Витсель: «Зенит» готов к матчу с «Маккаби»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель дал понять, что петербургская команда готова к старту Лиги Европы. Напомним, что сегодня сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Маккаби» из Тель-Авива.

«Лига Европы возвращается этой ночью! К первому матчу против «Маккаби» готовы», – сообщил Витсель.