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    Бывший защитник ЦСКА: «Арбитры допустили явную ошибку в пользу «Байера»

    Бывший защитник ЦСКА Максим Боков остался недоволен судейством в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:2).

    – Судейство в первые минуты испортило впечатление от матча, арбитры допустили явную ошибку в пользу немецкой команды.

    – Слуцкий оценил работу итальянской бригады высоко.

    – Критика никак не повлияла бы на исход матча. Но всем было видно – первый гол был забит из положения «вне игры», при этом был и рикошет от руки.

    – Что помогло ЦСКА исправить свое бедственное положение?

    – Характер! Команда смогла переломить ход встречи. После того как ЦСКА сравнял счет, шансов у «Байера» уже не было, игра успокоилась.

    – Траоре разочаровал?

    – Форвард еще только вливается в армейскую игру. Партнеры ищут Траоре впереди, отдают ему передачи. Дзагоев, Головин и Еременко из глубины здорово подключались.

    – Еременко был лучшим?

    – Он провел хороший матч, он один из самых стабильных игроков ЦСКА. Отмечу и Вернблума, выполнившего огромный объем работы.

    – Ничья на старте турнира – хороший результат?

    – Да, ЦСКА может занести его в актив.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.09.2016 14:14
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