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    Дюгарри симулировал слезы, чтобы покинуть «Барселону»

    Бывший нападающий «Барселоны» Кристоф Дюгарри отметил, что в свое время покинул каталонский клуб, разыграв перед тогдашним наставником команды Луи ван Гаалом небольшой спектакль.

    «Я полгода не мог понять, что делаю в этом клубе. У меня был на руках трехлетний контракт, но хотел покинуть «Барселону». Я пошел в кабинет ван Гаала, где перед ним симулировал слезы и попросил его отпустить меня. Он заверял, что верит в меня. На это я спросил его, зачем же тогда заставляют действовать на позиции шестого номера», – рассказал Дюгарри в программе Le Vestiaire.

    Напомним, Дюгарри выступал за «Барселону» с 1997 по 1998 год, а затем подписал контракт с «Марселем».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2016 08:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +40

      Бонс 15 сентября 2016, 21:22

      В актёры мог бы пойти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 15 сентября 2016, 09:16

      Французы они такие! Последний из мушкетёров!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 15 сентября 2016, 09:04

      в барсе одни плаксы, это традиция)

      0
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