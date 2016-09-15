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    Бабаев: «В матче с «Байером» игроки не понимали, когда есть офсайд, а когда его нет»

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал стартовый матч команды на групповом этапе Лиги чемпионов, в котором армейцы в гостях сыграли вничью с «Байером» (2:2).

    «Хочется назвать такую игру «аспириновой» или «валидольной». Начало было просто обескураживающее. Не знаю, почему так произошло, но немного оказались не готовы к той игре, которую навязал «Байер». Тем ценнее эта ничья, которой добились ребята. Переломить такую встречу с 0:2 очень сложно.

    Ключевой момент, на мой взгляд, — это спасение Игоря Акинфеева, после которого пошла наша первая голевая атака. Поэтому мы довольны. За последние три сезона это первый положительный результат в стартовом туре. Надеюсь, что итоговый результат тоже будет отличаться от предыдущих, когда мы не выходили из группы.

    Мы успели посмотреть повтор. Действительно, первый гол «Байер» забил из положения «вне игры», но так бывает, это человеческий фактор. Причем мяч еще и попал в руку игрока, если не сказать, что тот сыграл рукой. Но говорить об этом сейчас не имеет смысла. Мы с ребятами обсуждали вопрос судейства. Иногда они сами не понимали, когда есть офсайд, когда его нет. Была определенная путаница. Я думаю, что судейский комитет УЕФА разберется с этим», – заявил Бабаев.

    Источник: ТАСС

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    15.09.2016 06:01
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