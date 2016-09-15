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    Слуцкий: «Раньше на адаптацию к ЛЧ уходил матч, а сейчас – 15 минут. Прогресс налицо»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире канала «Матч ТВ» прокомментировал исход встречи первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).

    «Я бы не хотел обсуждать судейство, в целом оно было очень высокого уровня. Да, говорят, был офсайд, когда «Байер»забивал первый гол, но сейчас не суть. Что произошло в первые 15 минут? Всегда требуется время на адаптацию к уровню Лиги чемпионов. Раньше для этого нам требовался матч или даже два, а сегодня потребовались 15 минут. Прогресс налицо.

    Конечно, хочется большего, хочется побеждать. Но если быть объективным, то это достойный результат. Мы будем стараться в каждом матче проявлять максимум возможностей, чтобы добиваться положительного результата», – сказал Слуцкий.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2016 00:08
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 15 сентября 2016, 13:40

      Это же Байер, им там всем волшебные пилюли дают, вот они и носятся по полю как блохи. А нашим чуть что, и от олимпиады отстраняют.

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 15 сентября 2016, 10:39

      После игры тренер должен что то сказать. Слуцкий,дипломат,всегда культурно обясняет провалы... Но в целом ЦСКА может играть на уровне всегда. Удачи Вам,Леонид Викторович.

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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 15 сентября 2016, 10:23

      Если команда не прибавит в скорости мышления,в скорости отдать пас и умению владением мяча шансов угадать в последующих играх очень мало.Слуцкий не умеет ставить игру.Играют как получится.Придумал термин:"время на адаптацию"!Это что-то новое.Потом будет говорить:"Мы плохо спали и поэтому было сложно войти в игру".Позор!

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 15 сентября 2016, 10:03

      Как говорится 'Делай,что должно и будь что будет'

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 15 сентября 2016, 09:57

      Умница,стратег,трудяга,профессионал...Хорошей игры и отличного настроения Вам и Вашей команде,Леонид Викторович!

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 15 сентября 2016, 09:43

      Вперёд, Леонид Викторович! Удачи!!!

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 15 сентября 2016, 09:14

      В ничью сыграли, теперь дома нужно побеждать, чтобы подкрепить свои амбиции на выход из группы.

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 15 сентября 2016, 08:31

      Всегда требуется адаптация только цска)))

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      Рейтинг: +837

      eleng 15 сентября 2016, 07:00

      «Я бы не хотел обсуждать судейство, в целом оно было очень высокого уровня. Да, говорят, был офсайд, когда «Байер»забивал первый гол, но сейчас не суть."

      А суть в том, что я его с вами обсудил только что))))
      Весело!
      Там и при втором голе ЦСКА тоже непонятки, но с другой стороны результат на табло и ничья в гостевом матче - очень достойно! Дома нужно новый стадион порадовать победой.

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      Рейтинг: +2364

      bzfar 15 сентября 2016, 06:40

      После 0:5 Ростова и начала матча что-то совсем грустно стало за РФПЛ, но потом всё стало куда оптимистичней!
      Хороший старт: ничья в гостях. ЦСКА молодец! Характер на лицо!
      И Слуцкому респект за юмор! :-)

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      Рейтинг: +313

      de bruyne > bzfar 15 сентября 2016, 08:20

      Тоже самое зениту было когда цска от ромы 5 получил

      -1
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