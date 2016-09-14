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    Моуринью: «Лига Европы не тот турнир, где я хочу играть»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением об участии клуба в этом турнире накануне матча первого тура группового этапа против «Фейеноорда».

    «Видите ли, это не тот турнир, где «Манчестер Юнайтед» хочет играть. Это не тот турнир, где хочу играть я, где хотят играть футболисты. Но мы здесь, такова реальность.

    Мы должны относится к соревнованию с уважением. Я думаю, мы должны хорошо выступить, а для клуба нашего масштаба хорошее выступление – это не вылет на групповой стадии. Мы хотим выиграть турнир.

    Завтра нас ждет важный матч и мы должны найти мотивацию. Я для себя уже нашел. Я должен передать ее игрокам, потому что выступление в ЛЕ – это не то, о чем мечтают большие футболисты», – сказал Моуринью.

    Источник: talkSPORT

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    14.09.2016 22:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +14

      avez 17 сентября 2016, 02:16

      Мда

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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 15 сентября 2016, 20:59

      Посмотрим чего добьешся в этом сезоне.

      0
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 15 сентября 2016, 19:44

      Не красиво как то такому тренеру сливаться, ещё не стартовав.

      0
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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 15 сентября 2016, 17:24

      "Завтра нас ждет важный матч и мы должны найти мотивацию. Я для себя уже нашел"
      А чё зарплата 3-7 лямов $ в год уже не мотивирует?

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 15 сентября 2016, 15:00

      Мля сольют ( а жаль если уж попали туда то как гранд должы побеждать тем более место в лч разыгрывается)

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      Рейтинг: +91

      frickmaster 15 сентября 2016, 04:11

      мало кто хочет

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 сентября 2016, 00:14

      Типа групповой этап пройдём,а дальше как Покеттино...в плей офф поставим второй состав,ведь АПЛ важнее....нуну

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      Рейтинг: +14

      avez > ЖОРРО 15 сентября 2016, 00:31

      ты сравни призовые АПЛ и ЛЕ, и поймешь (:

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > avez 18 сентября 2016, 14:12

      Согласен с вами...деньги решают всё!

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      Рейтинг: +11

      Dimarik.2014 14 сентября 2016, 23:52

      Манчестер Юнайтед чемпион!!!

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