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    Жюли: «Месси в 16 лет «убивал» защитников «Барселоны»

    Бывший игрок «Барселоны» Людовик Жюли рассказал об истории, связанной с капитаном каталонцев Лионелем Месси. Когда аргентинцу было 16 лет, он был привлечен к тренировкам с основным составом команды, в виду отъезда футболистов в национальные сборные. Командой на тот момент руководил Франк Райкард.

    «Месси тогда было 16 лет, но уже тогда он заставлял нас всех почувствовать свою ничтожность. Его безбожно били по ногам, потому что он ставил других игроков в неловкое положение. Но Лео молчал, если он падал, то вставал и играл дальше. Мы были просто шокированы. Он обводил четырех защитников «Барселоны», те бесились, а он забивал гол. За это оборона играла против него чудовищно жестко. Но он терпел. Он ведь инопланетянин. Он просто нас всех «убивал», – заявил Жюли.

    Источник: Sport.es

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    14.09.2016 14:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 14 сентября 2016, 18:22

      Гениальный человек в любом возрасте поражает своей неординарностью и талантом.Месси из их числа однозначно.Великий футболист.

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 14 сентября 2016, 16:06

      Это же Лео! ))

      -1
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