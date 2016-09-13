Встреча «Манчестер Сити» и «Боруссии» М отложена

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Менхенгладбаха отложен из-за непогоды.

В Манчестере, где должна проходить игра, идет сильный ливень, из-за которого поле «Этихад Стэдиум» частично пришло в негодность.

Инспекторы УЕФА пришли к выводу, что газон непригоден для проведения встречи. О новом времени начала матча пока не сообщается.