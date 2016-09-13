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    Встреча «Манчестер Сити» и «Боруссии» М отложена

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» из Менхенгладбаха отложен из-за непогоды.

    В Манчестере, где должна проходить игра, идет сильный ливень, из-за которого поле «Этихад Стэдиум» частично пришло в негодность.

    Инспекторы УЕФА пришли к выводу, что газон непригоден для проведения встречи. О новом времени начала матча пока не сообщается.

    Источник: Mirror.co.uk

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    13.09.2016 21:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -38

      sdg4tdhs 14 сентября 2016, 00:50

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      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 13 сентября 2016, 23:30

      На сколько отложен?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      SAgiDG 13 сентября 2016, 23:20

      Это водное поло

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Amir005 13 сентября 2016, 22:36

      Жесть

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      seawave > Amir005 14 сентября 2016, 01:16

      Жесткая жесть.

      0
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