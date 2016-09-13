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    Зидан: «Матч со «Спортингом» для Роналду особенный»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о состоянии Криштиану Роналду накануне матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Спортинга».

    «Конечно, это особая встреча для Роналду. Он прошел все ступени в «Спортинге». Это будет что-то чрезвычайное для него, но он профессионал и всегда делает все возможное. Это будет тот же Роналду, что и обычно.

    Он готов и хочет играть. Посмотрим, сколько времени он сможет провести на поле. Во время игры что угодно может поизойти.

    Он не играл 60 дней – это очень много. Он готов, но мне нужно поговорить с ним – и не только об игровом времени. Если спросить его самого, то он скажет, что хочет играть 90 минут», – сказал Зидан.

    Напомним, в субботу Роналду провел первый матч после финала Евро-2016, во время которого он получил травму. Во встрече Примеры против «Осасуны» португалец сыграл 66 минут и забил гол.

    Источник: Goal.com

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    13.09.2016 19:32
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