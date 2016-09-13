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    Брандт: «У нас опасная группа. Хотим начать с победы над ЦСКА»

    Нападающий «Байера» Юлиан Брандт отметил, что перед командой стоит задача стартовать в групповом этапе Лиги чемпионов с победы. Немецкий клуб в 1-м туре принимает на своем поле ЦСКА.

    «У нас опасная группа, в которой нет слабых соперников. Но мы, тем не менее, надеемся из этой группы выйти в плей-офф и очень хотим начать турнир с победы. Армейцы тоже на это рассчитывают, иначе бы они в Лиге чемпионов и не играли. В нашей группе вообще каждый может победить каждого. Но мы постараемся дома взять свое.

    Кое-что знаю о ЦСКА. Познакомимся с ним ближе на теории. ЦСКА постоянно играет в Лиге чемпионов. Знаю вратаря Акинфеева. Поздравляю армейцев с переездом на новый стадион» – заявил Брандт.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.09.2016 10:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 сентября 2016, 13:51

      Брандт не блефуй, кони просто так не сдадутся, и скорее всего вас порвут, как тузик грелку)))

      1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 13 сентября 2016, 12:45

      а чего тут хотеть?это не достижение,победа над нефутбольной командой из нефутбольной страны,которую тренерует нефутбольный тренер

      -2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 сентября 2016, 12:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Аптекари обыграют армейцев. В 2 мяча.

      -4
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      Рейтинг: +1811

      gor77 13 сентября 2016, 10:52

      Тренеры и игроки сейчас будут соблюдать дипломатию: мы и соперники - хорошие клубы, все хотят победить и т. д.. С началом нового сезона в ЛЧ!!!

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 сентября 2016, 10:51

      Ну, если знаешь вратаря Акинфеева, то точно победите, ага.

      0
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